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مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات

05:12 م الإثنين 29 مايو 2017

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980.

وينص التعديل على مد أجل وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017.

من جهته، رفض النائب هيثم الحريرى التعديل قائلًا: "فى الوقت الذى يتم فرض ضرائب على المواطنين كل يوم، وتبحث عن إيرادات لسد العجز، يتم إعفاء المتعاملين فى البورصة من ضريبة مستحقة لمدة 3 سنوات أخرى".

وقال النائب عبدالحميد كمال، إن قرار المد انحياز للأغنياء على حساب الفقراء، حيث تم تأجيل العمل بالقانون عام 2015 لمدة عامين انتهت فى 17 مايو الجارى، ثم تأتى الحكومة لتطلب مد فترة جديدة مدتها 3 سنوات.

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مصراوي Masrawy

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