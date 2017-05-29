في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار
05:21 م الإثنين 29 مايو 2017
عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار
القليوبية - أسامه علاء الدين:
ذبح عامل من شبرا الخيمة زوجته في الشارع، اليوم الإثنين، ثم أقدم على ذبح نفسه بعد التخلص منها، ولكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، وتبين من خلال التحريات توجه "أ.ج.م"، 35 عامًا مقيم في الخصوص إلى مقر إقامة زوجته "ن.ع.ح" 32 عامًا ربة منزل مقيمة في بهتيم، من أجل ردها إلى عصمته مرة أخرى بعد تطليقها لخلافات زوجية، فنشبت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة أخرج فيها الزوج سكينًا من طيات ملابسه وذبحها في الشارع وحاول التخلص من حياته بنفس السكين ولكن أنقذه المارة.
وأكدت التحريات أن العامل ذهب لمنزل أهل زوجته في شبرا الخيمة في ثالث أيام رمضان، وحاول استرضائها وردها فرفضت، فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى ذبح ومحاولة انتحار.
نقلت سيارات الإسعاف المتهم لمستشفى ناصر في حالة سيئة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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