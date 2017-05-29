اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته
05:24 م الإثنين 29 مايو 2017
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب
كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة عين شمس، اليوم الإثنين، بحبس "أحمد.إ"، نقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طالب تدخل لمنعه من معاكسة شقيقته بمنطقة عين شمس.
وكشفت مناظرة النيابة برئاسة المستشار محمد طه، عن مقتل المجني عليه إثر طعنة نافذة بالصدر.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه شاهد شقيقة المجني عليه، أمس الأحد، عقب الإفطار فقام بمعاكستها، فاستدارت له ونشبت بينهما مشادة كلامية.
وأضاف المتهم في اعترافاته أن المجني عليه تدخل للدفاع عن شقيقته، فاستخدم سلاح أبيض "مطواه" لإبعاده وسدد له طعنة حتى سقط قتيلا.
وتم نقل المجني عليه لمستشفى جراحات اليوم الواحد بعين شمس، والقبض على المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نقاش يقتل طالب عاتبة على معاكسة شقيقته بعين شمس
-
القبض على المتهم بقتل شخصين بأطفيح انتقاما لشقيقه
-
مقتل حداد وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب فتاة بإمبابة
-
كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار
-
بالفيديو.. تأهل مثير لروما إلى دوري الأبطال في ليلة وداع توتيرياضة
-
"والي": زيادة المعاشات بحد أدني 130 جنيها.. و100 جنيه لـ"تكافل وكرامة"أخبار
-
بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامزفنون
-
كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟أخبار
-
برنامج "هاني هز الجبل" - سما المصريفنون