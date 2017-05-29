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اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته

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مصراوي Masrawy

اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته

05:24 م الإثنين 29 مايو 2017

اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته

اعترافات نقاش متهم بقتل طالب

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الإثنين، بحبس "أحمد.إ"، نقاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طالب تدخل لمنعه من معاكسة شقيقته بمنطقة عين شمس.

وكشفت مناظرة النيابة برئاسة المستشار محمد طه، عن مقتل المجني عليه إثر طعنة نافذة بالصدر.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه شاهد شقيقة المجني عليه، أمس الأحد، عقب الإفطار فقام بمعاكستها، فاستدارت له ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن المجني عليه تدخل للدفاع عن شقيقته، فاستخدم سلاح أبيض "مطواه" لإبعاده وسدد له طعنة حتى سقط قتيلا.

وتم نقل المجني عليه لمستشفى جراحات اليوم الواحد بعين شمس، والقبض على المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق.

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