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"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

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"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة "التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

التحرير

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حصلت "التحرير" على نص المذكرة الرسمية، التى أرسلها عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة مكرم محمد أحمد لبيان موقف المواقع الاليكترونية المحجوبة عن الظهور.

وجاء نص المذكرة كالاتى:.

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(السيد الأستاذ/ مكرم محمد أحمد 
رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام  
تحية طيبة وبعد،،
تلقت نقابة الصحفيين مذكرات من أصحاب المواقع الألكترونية المصرية التي تم حجبها في الآونه الأخيرة طلبوا فيها التدخل لدي الجهات المعنية لتوضيح موقفهم وأكدوا أن انتمائهم وإخلاصهم لوطنهم لا شك فيه وأنهم يمارسون عملهم وفقا للقوانين والتصاريح المتبعة في هذا الشأن، وأبدوا استعدادهم التام للخضوع لأية تحقيقات بواسطة لجنة من الخبراء المهنيين تحت اشراف الأجهزة المعنية .
ونحن رغم ايماننا المطلق بحق أجهزة الدولة في حجب كافة المواقع الألكترونية الأجنبية لما تمثله من خطر دائم على أمن البلاد واستقرارها منذ سنوات طويلة، فإننا لا نملك سوى أن نساند المواقع المصرية في طلبها تشكيل لجان للتحقيق من موقفها على ضوء المعلومات المبدئية المقدمة منها والأخري المتوفرة لدي الأجهزة المعنية .
ونحن على استعداد للمشاركة في تلك اللجان إذا طلب منا ذلك .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،
نقيب الصحفيين 
عبدالمحسن سلامة

 

 

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