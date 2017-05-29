نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني

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أنهت أسرة الطفل يوسف العربي اجراءات نقل جثمانه من مستشفى 6 أكتوبرإلى مشرحة زينهم، وأصرت والدته على صعود السيارة التي تم نقله فيها ، و خرج يوسف بعربة خاصة بالمستشفى وسط تواجد العشرات من النساء اللاتي اتشحن بالسواد، فضلا عن أهل وأصدقاء الطفل يوسف.

وأصيب يوسف بطلق نارى برأسه أثناء تواجده بصحبة أصدقائه فى ميدان الحصرى بأكتوبر، توفى على إثره بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة اختراق الرصاص لرأسه، بعد عدة أيام من تلقيه العلاج بمستشفى فى أكتوبر داخل العناية المركزة ، وتحقق نيابة أكتوبر مع المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم لاتهامهم بإطلاق النار خلال حفل زفاف.

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وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة سوف تعيد استجواب المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم في الواقعة، وسوف تعدل الاتهام من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ، بالإضافة إلى تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وأوضحت المصادر بأن المتهمين المقبوض عليهم هم "العريس" صاحب حفل الخطوبة التي أقيمت في فيلا خلف ميدان الحصري، وخاله وصديقه، بالاشتراك مع اثنين هاربين هم ضابط شرطة ونجل برلماني بالفيوم، ولاتزال القوات تلاحق المتهمين الهاربين.

وطالبت مروة والدة الطفل يوسف توجيه الدعاء له وقالت: «هتوحشني يا بني .. زفوه» ، وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «إذا كان على الحزن بنعرف نحزن بس مفيش للحزن مكان إبني هيفضل جوه في قلبي .. صورة بتضحك بالألوان لسه بيتنفس حرية حي في عيني لا غاب ولا راح».