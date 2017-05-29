محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"

بني سويف ــ أحمد كامل:

استعرض المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، تقريرًا، عن أعمال إزالة التعديات، والمساحات المتعدى عليها بزمام المحافظة، والذي كشف عن تنفيذ إزالات لـ 3957 حالة تعد بواقع 2904 "زراعة"، و1053 "مباني"، لتصل نسبة إزالة التعديات على أراضي الدولة لـ99 % خلال 13 يومًا، بدءًا من الثلاثاء 16 مايو الحالي وحتى اليوم الإثنين.

وتنوعت التعديات التي جرى إزالتها ما بين مباني تحت الإنشاء، ومباني غير مسكونة، وأسوار وزراعات متناثرة، وغير جادة وشبكات ري متهالكة وغيرها من أشكال التعديات على جميع أراضي الدولة.

وكشف محافظ بني سويف أن نسبة الـ1 % المتبقية من الإزالات غير المنفذة لحالات التعدي هي عبارة عن تعديات على بعض أراضي الدولة بها زراعات مثمرة، ومزارع دواجن وبنية أساسية، وحظائر حيوانات قائمة، بالإضافة إلى وجود مواطنين بالوحدات السكنية، وتم منحهم فرصة لتقديم الأوراق المطلوبة للمكتب الفني بالمحافظة لبحثها حالاتهم، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى استقبال المحافظة 1710 حالة تقنين، بواقع 1432 مباني و278 زراعة، والتي يجري بحثها ودراستها من خلال المكتب الفني المشكّل لتلقي وبحث طلبات تقنين أراضي الدولة وفق الضوابط التي وضعتها لجنة استرداد أراضي الدولة، ورفع الدراسة والتوصيات للجنة.

وأكد "حبيب" استمرار الحملات المكثفة لاسترداد أراضي الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة التعديات بجميع أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة، وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم وسرعة.