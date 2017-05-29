انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتشلت مركب صيد، اليوم الإثنين، جثمان الريس سلامة محمد الغريب فودة، أحد المفقودين من صيادي عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذين غرقت مركبتهم وآخرين منذ يوم.

وتعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج بمحافظة دمياط، للغرق وعلى متنه 7 صيادين، أمس الأحد، وجرى إنقاذ اثنين من طاقمها من الغرق، بينما تحركت القوات البحرية بحثًا عن المفقودين الخمسة، وعثرت على 3 جثث منهم.

وأعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، العثور على 3 جثث للصيادين الذين غرقت مركبهم، وظهروا فى مياه ميناء باب ٢٠، وانتشلتهم فرق الإنقاذ، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام، تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأشار مسئول الطوارئ إلى أن أسمائهم هي: سعد عبد الرحيم زايد، 31 عامًا، ومحمد عماد فوزى، 30 عامًا، ورمضان أحمد ابراهيم، 40 عامًا.