الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا بحق نجار، والسجن المؤبد لآخر؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 29878 جنايات فاقوس لسنة 2014، بذبح شاب، بعد خطفه لطلب فدية مالية من أهله.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، في اليوم الأول من مارس 2014، بورود بلاغًا بالعثور على جثة "عماد إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام" 18 عامًا، نجار مُسلح، مذبوحًا وسط الزراعات ومطعون بأنحاء متفرقة بالجسم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2035 إداري فاقوس لسنة 2014.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة "علي.الـ.ع.م" 34 عامًا، نجار، و"تامر.الـ.م.إ" 34 عامًا، نجار موبيليا، حيث تلقى والد المجني عليه، اتصالًا من المتهم الثاني، يخبره فيه بخطف نجله وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وعدم قتله.

وبعد انتهاء الاتصال، اصطحب المتهمان المجني عليه، إلى منطقة زراعية، وتمكن الأول من ذبحه، ولاذوا بالفرار.

وأشارت التحريات، إلى وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الثاني، خطف الأخير على إثرها المجني عليه وطلب فدية مالية، بعدما أقنع شريكه المتهم الأول بأن المجني عليه حرق المحل الخاص به، فما كان منه إلا أن ذبحه، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.