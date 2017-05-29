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رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني

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مصراوي Masrawy

رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني

04:35 م الإثنين 29 مايو 2017

رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني

رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق لاريجا

طهران، إيران (أ ف ب)
انتقد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني الاثنين الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني من دون ان يسميه، لأنه صرح انه سينهي الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وقال لاريجاني إن "أحد المرشحين قال خلال تجمع لأنصاره (خلال الحملة الانتخابية) انه يريد رفع الإقامة الجبرية" عن الزعيمين الإصلاحيين، متسائلا "من أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟، كما نقلت وكالة "ميزان-اون-لاين" التابعة للسلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون.

ويشير لاريجاني بذلك إلى موسوي وكروبي المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009 واحتجا على إعادة انتخاب الرئيس الشعبوي المحافظ المتشدد السابق محمود احمدي نجاد.

وقد قادا حركة احتجاج وتظاهرات قمعتها السلطات، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.

وخلال التجمعات الانتخابية، طالب انصار روحاني بالأفراج عن موسوي وكروبي. وفي احد هذه المهرجانات خارج طهران اكد روحاني انه اذا حصل على عدد من الاصوات اكبر من تلك التي حصدها قبل اربعة اعوام، فسيكون لديه قوة اكبر للتوصل الى رفع الاقامة الجبرية عن زعيمين اصلاحيين، بدون ان يذكر اسميهما.

واعيد انتخاب روحاني ب57 بالمئة من الاصوات من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو، مقابل حوالى 51 بالمئة في 2013.

وقال آية الله لاريجاني ان "البعض يحاولون إثارة حركة شعبوية للتشكيك في القرارات الشرعية لهيئات البلاد"، مشيرا إلى أن قرار فرض الإقامة الجبرية عليهما اتخذه "المجلس الأعلى للأمن القومي" ولا يمكن الغاؤه إلا من قبل هذا المجلس.

والمجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية يضم كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد ويفترض ان تخضع قراراته لموافقة مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.

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