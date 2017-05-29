وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر
04:32 م الإثنين 29 مايو 2017
وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري
لندن (بي بي سي)
في بيان صدر الاثنين عن مكتبه، أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان العراق لن يقدم على الدخول بما وصفه "بالمحاور المشبوهة".
وكان الجعفري يشير بذلك الى نتائج القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في الحادي والعشرين من مايو الجاري، والتي قرر خلالها المجتمعون على إنشاء تحالف لمواجهة الإرهاب والدول الراعية له، ووضع حد لتدخلات ايران في المنطقة.
وأشار الجعفري في البيان إلى أن "إيران بعد عام 2003، ولحد الآن لم تتدخل في شؤوننا، ولا توجد قطعة عسكرية إيرانية على أراضينا، ولا يوجد ارهابيون جاؤوا من إيران وقاموا بعمليات إرهابية في العراق".
ووصف الجعفري إيران بالدولة الجارة التي تتعامل مع العراق تعاملا حضاريا" ونوه إلى أن "إيران وقفت وساعدت العراق، وعملت دائما على التقارب مع الدول الإقليمية والدولية، وهي لا تشكل خطرا على أحد".
وقال الجعفري إن خطاب تلك القمة الذي يستهدف ايران كان "متشنجا ويمثل صفقة خاسرة"، ناصحا الدول المشاركة بان "لا تراهن على هذه الأمور المفتعلة التي لا توصل الى نتيجة، وان الخوف من ايران ليس له مبرر" حسبما ورد في البيان .
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