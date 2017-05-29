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ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

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مصراوي Masrawy

: إجراء تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

04:30 م الإثنين 29 مايو 2017

تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين التجربة الصاروخية الاخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها صفعة على وجه حليفتها الرئيسية الصين، التي اشاد بها لمحاولتها كبح جماح بيونغ يانغ.

وقال ترامب في تغريدة "لقد اظهرت كوريا الشمالية عدم احترام كبيرا لجارتها الصين من خلال اطلاقها صاروخا بالستيا جديدا .. ولكن الصين تحاول جاهدة".

وأجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية الاثنين هي التجربة ال12 هذا العام. وسقط الصاروخ هذه المرة قبالة اليابان.

وقال جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ قطع مسافة 450 كلم، بينما قالت اليابان أنها تعتقد أنه سقط في منطقتها الاقتصادية التي تمتد 200 ميل بحري من الساحل.

وتأتي التجربة بعد يومين على اعلان قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم في تاورمينا (ايطاليا) السبت ان التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية تشكل "تهديدا خطيرا".

وتتفاوض الصين الحليف الوحيد للشمال مع الولايات المتحدة منذ أسابيع حول مشروع قرار دولي جديد يشدد العقوبات.

ورغم ادانتها لعملية الاطلاق الجديدة اكتفت بكين الاثنين بتوجيه دعوة مجددا الى كافة الاطراف الى الحوار.

هذا المحتوى من

AFP

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