أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية

04:21 م الإثنين 29 مايو 2017

مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية

ديالى، العراق (د ب أ )
أفاد مسؤولون أمنيون وشهود عيان اليوم الاثنين بأن مناطق متفرقة في محافظة ديالى العراقية ذات الغالبية السنية شهدت اضطرابات أمنية اوقعت13 قتيلا وتسعة جرحى بينهم عناصر بتنظيم داعش، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم بين مسلحين من تنظيم داعش ومتطوعي الحشد الشعبي في قرية العادلية التابعة لناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم فضلا عن اثنين من متطوعي الحشد وإصابة اثنين آخرين اثناء محاولة التنظيم الهجوم على القرية كما أسفرت العملية عن تفجير سيارة تابعة لعناصر التنظيم والاستيلاء على عدد كبير من الاسلحة ".

وأوضحت المصادر أن " قوات عراقية مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي تمكنت من صد هجوما لتنظيم داعش في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف قرية الربيعة في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ما أدى إلى إصابة اثنين من متطوعي الحشد بجروح متفاوته ".

وذكرت أن " عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت في حي المهدي في قضاء بلدروز اثناء مرور سيارة باص يستقلها مجموعة من المدنيين أسفرت عن مقتل ثلاثة منهم واصابة خمسة اخرين بجروح ".

وأوضحت أن خمسة مدنيين قتلوا في هجمات مسلحة متفرقة في أسواق المقدادية وناحية ابي صيدا .

وتشهد مناطق متفرقة بمحافظة ديالى اضطرابات أمنية وأعمال عنف تقودها عناصر بتنظيم داعش بعد نحو عامين من نجاح القوات العراقية من طرد التنظيم من المحافظة بعد معارك طاحنة.

ويخشى الأهالي من مخاوف عودة نشاط تنظيم داعش في محافظة ديالى بعد ان دمرت اعمال العنف المحافظة خلال السنوات الماضية وتسببت بمقتل وجرح وتهجير آلاف من المدنيين وأوقفت عشرات المشاريع لإعادة الاعمار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سانا: الجيش السورى يقصف بالمدفعية مواقع لـ

    سانا: الجيش السورى يقصف بالمدفعية مواقع لـ"داعش" بدير الزور

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تسعى لمعرفة تحركات العبيدي قبل 4 أيام من هجوم مانشستر

    الشرطة البريطانية تسعى لمعرفة تحركات العبيدي قبل 4 أيام من هجوم مانشستر

    أخبار
  • البيشمركة الكردية تصد هجوما لداعش جنوب كركوك

    البيشمركة الكردية تصد هجوما لداعش جنوب كركوك

    أخبار
  • العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

    العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "والي": زيادة المعاشات بحد أدني 130 جنيها.. و100 جنيه لـ"تكافل وكرامة"أخبار

  • ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

    ماكرون: مصافحة لم تكن بريئةأخبار

  • مدير مستشفى بالإمارات يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيمان عبدالعاطي

    مدير مستشفى بالإمارات يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيمان عبدالعاطيأخبار

  • الدولار يرتفع أمام الجنيه في

    الدولار يرتفع أمام الجنيه في "التجاري الدولي" ويستقر بـ 7 بنوك أخرىأخبار

  • "الضيافة الجوية": بعض الأعمال الفنية تعرضت لنا بجهل تام وسنقاضيهافنون

  • "أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين

منافس ميركل على منصب المستشار يتهم ترامب بـ "الابتزاز السياسي"

منافس ميركل على منصب المستشار يتهم ترامب بـ "الابتزاز السياسي"

ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب "منفتح للغاية" تجاه اتفاق باريس بشأن المناخ

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب "منفتح للغاية" تجاه اتفاق باريس بشأن المناخ