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ضبط 480 طائرة "لا سلكية" في ميناء العين السخنة

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مصراوي Masrawy

ضبط 480 طائرة "لا سلكية" في ميناء العين السخنة

04:28 م الإثنين 29 مايو 2017

ضبط 480 طائرة لا سلكية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم الإثنين، طائرات موجهة بـ"الريمود كنترول" مختلفة الأشكال والأحجام، بالمخالفة لقانون الطيران المدني، الذي ينص على "حظر طيران نماذج الطائرات الموجهة لا سلكيًا بجميع أنحاء الجمهورية عدا الأماكن المصدق بها".

كانت معلومات قد وردت لقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة السويس، باستيراد إحدى شركات الاستيراد والتصدير 4 حاويات "لعب أطفال" قادمة من الصين عبر ميناء العين السخنة، يجري تشغيلها وتوجيهها عن بعد بـ"الريموت كنترول"، وتعمل بشاحن بطارية ومزودة بمروحة وزعانف للتوجيه والاتزان والطيران، وغير مزودة بكاميرا أو كارت ميموري.

شكلت لجنة جمركية لجرد الشحنة، أسفرت عن ضبط 480 طائرة، ثم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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