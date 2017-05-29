أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان

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على الرغم من أن الموسم الرمضاني لا يزال في بدايته؛ فإن صراعات الفنانين بدأت بمجرد إذاعة الحلقات الأولى، وكان أغلب تلك الصراعات بسبب تترات المسلسلات، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز الأزمات التي وقعت بين بعض الفنانين بسبب "التترات"..

"عفاريت عدلي علام"

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، تقدمت الفنانة هالة صدقي بشكوى لنقابة المهن التمثيلية بعدما فوجئت بوضع اسم الفنانة "غادة عادل" بعد اسم الفنان "عادل إمام" مباشرة على تتر المسلسل، وذلك رغم أن الاتفاق المبرم بين "هالة صدقي" وشركة الإنتاج ينص على وضع اسمها بعد الزعيم على التتر، وتسبب تغيير الاتفاق في غضب هالة صدقي، مما جعلها تلجأ لنقابة المهن التمثيلية.

"عشم ابليس"

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أزمة أخرى وقع فيها صناع مسلسل "عشم إبليس"، للفنان عمرو يوسف، كان أطرافها المؤلف محمد أمين راضي والمنتج عبد الله أبو الفتوح، وذلك بعدما اكتشف "راضي" أن "التيتر" لا يتضمن وجود اسم عدد من المؤلفين التابعين لورشته، واكتفت شركة الإنتاج بوضع اسم الشركة فقط دون ذكر العاملين بها، رغم أن ورشة "راضي" قدمت 16 حلقة من أحداث المسلسل.





"واحة الغروب"

فجّر السيناريست "أحمد بدوي" أزمة أخرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب اكتشافه عدم وجود اسمه على تتر مسلسل "واحة الغروب"، وعبر عن استيائه قائلًا: "سنة ونص منتظر اللحظة اللي اشوف اسمي فيها على تتر المسلسل.. وكل كلمة في حلقته الأولى كتابتي.. الشخصيات اللي من بره الرواية أنا اللي مزودها.. وفي الآخر.. اسمي مش موجود على تتر بداية المسلسل زي ما استحق وزي ما هو مفروض.. وموجود اسم تاني ماكتبش كلمة في الحلقة.. هل ده عدل؟".

أصدر المنتج "جمال العدل" قرارًا بعدها لإعادة حقه بتعديل تترات المسلسل، وإضافة اسمه بجوار اسم السيناريست "مريم نعوم"، على الـ15 حلقة الأولى من العمل، وهي الحلقات التي كتبها الاثنان معًا.