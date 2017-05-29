"لم يحضر أحد".. إحالة العاملين والمعلمين بمدرسة في السويس للتحقيق
"لم يحضر أحد".. إحالة العاملين والمعلمين بمدرسة في السويس للتحقيق
04:25 م الإثنين 29 مايو 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
قرر عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، اليوم الإثنين، إحالة كل العاملين بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية للتحقيق العاجل، بسبب تغيب جميع العاملين فيها.
وقال عبد الحافظ وحيد، في تصريح صحفي، إنه توجه في زيارة مفاجئة للمدرسة الكائنة بمنطقة كبريت البحارة، والتابعة لإدارة الجناين التعليمية، مضيفًا: "اكتشفت بعد دخول المدرسة من بوابتها المفتوحة على مصراعيها خلوها من المدرسين أو الإداريين"، مشيرًا إلى إحالته جميع العاملين للتحقيق لتقصيرهم في العمل.
في السياق ذاته، أشار "وحيد" إلى متابعته أعمال التوسعات الداخلية للمباني بمدرستي صلاح أبو شكيو، والمشير أحمد إسماعيل الإعدادية، ووجه تعليماته إلى مصطفى عسران مدير إدارة الجناين التعليمية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ أمن وسلامة المدرسة.
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