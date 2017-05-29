أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

Google+ Print
وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبلت شركة جهينه للصناعات الغذائية وفدين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والكويتية، حيث قام كبار مسئولي الشركة باستقبال الوفدين واصطحابهم في جولة تفقدية بمصنعي المروة للمركزات والدولية للعصائر.

شمل الوفد عدداً من القائمين علي هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية حيث كان على رأسهم الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة المصرية  و عيسى الكندري  رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء الكويتية.

تضمن برنامج الزيارة شرحاً مفصلاً لاستراتيجية الشركة ونموذج أعمالها الفريد والذي نجحت جهينه من خلاله في التحكم بجميع مراحل التوريد والانتاج بدءًا من المزرعة ووصولاً إلى المستهلك بفضل تطبيق استراتيجية التكامل الرأسي التي تتبناها الشركة والتي انعكس مردودها الإيجابي في قدرة الشركة على مراقبة وضمان جودة المواد خام مع الحصول عليها بأسعار تنافسية، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية بدورها عن تقديم منتجات فائقة الجودة بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاستهلاكية.

كما تطرق مسئولي الشركة إلى المجهودات التي تبذلها الشركة من أجل تحسين التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع بالتوازي مع تعزيز أنشطة إدارة البحث والتطوير والارتقاء بالطاقات البشرية، مما أثمر عن تحقيق المزيد من النجاحات وتنمية أعمال الشركة مع ترسيخ مكانتها الرائدة بين الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية.

شاهد أيضا

وعلى هامش الزيارة قال الدكتور حسين منصور - رئيس وحدة سلامة الغذاء " سعدت بما رأيت اليوم في مصانع شركة جهينه من تكنولوجيات متطورة تهدف جميعها للخروج بمنتجات عالية الجودة نفخر بكونها منتجات صنعت بأيادي مصرية. اجتهدت الشركة لتضمن توافق منتجاتها مع أقصى المعايير العالمية في كافة مراحل الإنتاج وأن تثري خبرات مورديها بتلك الثقافة الهامة والضرورية للحفاظ على صحة المواطن المصري والإعلاء من شأن المنتجات الغذائية المصرية في كافة أنحاء العالم. أؤمن أن إقرار مشروع القانون الذي حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو الخطوة الأولى الصحيحة إذا ما أردنا تحقيق هدف في تعزيز المنتجات المصرية و زيادة صادراتها لتكون مقبولة في كافة الأسواق العالمية."

كما أثنت بسنت فؤاد- مدير قسم العلاقات الخارجية بشركة جهينه- على زيارة الوفدين المصري والكويتي مشيرة أنها من أهم الزيارات التي استقبلتها الشركة مؤخراً. وشددت فؤاد على إيمان شركة جهينه بدورها الحيوي في نهضة الصناعة المصرية وتطويرها من خلال الارتقاء الدائم بمستوي الجودة وتطوير التكنولوجيات المستخدمة وهو ما أهل الشركة أن تحافظ على ريادتها بقطاع الصناعات الغذائية لسنوات طويلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة