«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

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احتلال مصر المرتبة 134 من بين 139 دولة بمؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 135 ضمن 139 دولة فى جودة التعليم العام والعالى، ضمن مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية في عام 2016/2017، كان كاشفا لوضع مصر الحقيقي، ليس على مستوى التعليم، وإنما اعطى مؤشر هام على المستويات الإقتصادية والصناعية والزراعية لإرتباطهم جميعاً بالتعليم.

فقررت الدولة اللجوء إلى التجربة اليابانية على أمل أن تكون منقذا من الوضع الحالي، ووقعت الحكومة بروتوكولاً مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) "الجايكا".

وفي هذا التقرير 20 معلومة عن المدارس المصرية اليابانية التي ستفتح أبوابها في سبتمبر المقبل:

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1- النموذج الياباني لا يقوم على منهج ولا شهادة، ولكنه يهتم أكثر ببناء شخصية الطفل والالتزام والنظام واحترام العمل والدقة، بطريقة تربوية اسمها "توكاتسو"، وستُدرّس المنهج المصري.

2- تم تطبيق التجربة فى 11 مدرسة بالقاهرة الكبرى حاليا، و45 مع بداية العام المقبل، موزعين على 28 محافظة، و55 مدرسة آخرى كمرحلة ثانية، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك 212 مدرسة ضمن هذا النموذج.

3- 550 مُعلم مصري سيتوجهون إلى اليابان للتدريب على نظام «توكاتسو».

4 - نموذج الـ« توكاتسو» اليابانى فى التعليم، يقوم على التنمية الشاملة للطفل، من خلال تشكيل وبناء شخصيته منذ الصغر، وتمكينه من ممارسة الأنشطة المختلفة، وتنمية مهاراته.

5- 36 طالب فقط في الفصل الدراسي، ولكل تلميذ دولاب خاص به لحفظ أمتعته به، و«حصيرة» في كل فصل للأنشطة الجماعية.

6- مدة الدراسة تزيد شهرين كاملين عن المدارس الآخرى، حيث ينتهى العام الدراسي في 30 يونية.



7- المدارس ستضم مراحل تعليمية محددة تبدأ من الحضانة، حتى المرحلة الثانوية، بعيدا عن المناهج المقررة، مع الاقتداء بالنموذج اليابانى فى ترسيخ ثقافة الحوار المتبادل بين المعلم والطلاب، وإكسابهم مهارات القيادة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات حياتية تفيدهم فى مستقبلهم ومجتمعهم.

8- الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى ببناء 100 مدرسة كمرحلة أولى بالنظام الياباني كخطوة أولى على أن يتم التوسع فيها ليصبحوا 200 مدرسة فيما بعد.

9- 55 مدرسة تبنيهم هيئة الأبنية التعليمية، ستكون بنموذج معماري مختلف عن المدارس التقليدية، بالاضافة إلى تحويل 45 مدرسة مقامة بالفعل لتطبيق النموذج الياباني فيها.

10- المصروفات الدراسية ستتراوح بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، بحسب ما قاله وزير التربية والتعليم.

11- أبرز شروط القبول ستكون طبقا للمسافة الأقرب «يعنى الأولوية للطالب القريب من المدرسة».

12- نظام التحويلات، قد يكون بنفس «نظام التجريبيات»، حيث يجوز التحويل من مدرسة تجريبى أو تجريبى متميز إلى النظام اليابانى الجديد، والتحويل من مدرسة خاصة أو لغات إلى يابانى لغات.

13- سن القبول فى المدارس اليابانية، ستكون بالنسبة لتلاميذ «كى جى 1» من 4 سنوات، و«كى جى 2» يقبل من 5 سنوات، أما الصف الأول الابتدائى سيقبل تلاميذ من سن 6 سنوات.

14- طريقة التقديم، ستختلف من محافظة إلى آخرى، فإذا كانت المحافظة تقوم بفتح التقديم إلكترونيًا، سوف يكون كذلك، إما إن كان بتقديم ملف ورقى للمدرسة أو الإدارة سوف يكون كذلك.

15- يُشترط فى مدير هذه المدارس أن يكون مصري الجنسية، حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي، خبرة فى التربية والتعليم من 10 سنوات حتى 15 سنة، إجادة الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، القدرة على القيادة والعمل فى ثقافات مختلفة.

16- إلزام جميع طلاب المدرسة اليابانية بزى موحد يصدر به قرار تنفيذى فيه جميع التفاصيل لجميع المراحل التعليمية.

17- يلتزم ولى الأمر بإقراره بعلمه بجميع النظم والقواعد المعمول بها فى المدرسة المصرية اليابانية وقبوله لها على نحو خاص.

18- 6000 آلاف متر هي مساحة المدرسة الواحدة

19- 10 أنشطة تتضمنها التجربة اليابانية، منها جمع المهملات مرة واحدة يوميا في طابور الصباح وعمل ترتيب ثابت لكل تلميذ في الطابور حسب طوله واحترام حقوق الآخرين والتنسيق والمراقبة اليومية لتغذية الطفل وتعليمه الاعتياد على تحمل المسئولية ووضع مساعد بكل فصل مدرسي لملاحظة انتظام المواعيد وإدخال فترات راحة بين الحصص، ودعوة التلاميذ للنوم والإستيقاظ مبكرا، وتعويد الطفل على غسل اليدين بطريقة صحيحة وقيام عدد 5 تلاميذ بتنظيف الفصل بالتناوب عقب انتهاء اليوم الدراسي وقياسات اللياقة البدنية و5 دقائق لحل تدريب بسيط قبل بداية الحصة الأولي.

20- خريطة توزيع المدارس في المحافظات كالتالي:

* القاهرة.. تشمل 4 مدارس، 1 في القاهرة الجديدة، والقاهرة الجديدة 2 والشروق 1 والشروق 2.

* الجيزة.. 3 مدارس بالمنطقة الصناعية بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام.

* القليوبية.. مدرسة واحدة بمنطقة العبور.

* الدقهلية.. 3 مدارس ببني عبيد وجمصة وتمى الأمديد المعروفه باسم تميته.

* الإسكندرية.. تشمل 3 مدارس في منطقة المنتزه وبرج العرب، وبرج العرب 2.

* مرسى مطروح.. مدرسة واحدة بمدينة الحمام.

* الإسماعيلية.. مدرستين بالإسماعيلية الجديدة ومدينة الإسماعيلية.

* البحيرة.. 3 مدارس بالنوبارية وأبو المطامير وحوش عيسي.

* البحر الأحمر.. مدرستين بالغردقة 1 والغردقة 2.

* دمياط.. مدرستين بدمياط الجديدة وكفر البطيخ.

* بورسعيد.. مدرستين بحي العرب والضواحي.

* الشرقية.. بها 3 مدارس في كفر صقر والعاشر من رمضان 1 والعاشر من رمضان 2.

*الغربية.. مدرسة واحدة في طنطا.

* المنوفية.. مدرستين بشبين الكوم وأوسنا.

* كفر الشيخ.. مدرسة واحدة في مركز بيلا.

* بني سويف مدرسة بمركز بني سويف الجديدة.

* الفيوم مدرستين بالفيوم الجديدة وسنورس.

* المنيا.. مدرسة واحدة بالمنيا الجديدة.

* سوهاج.. مدرسة بساحل طهطا.

* قنا.. مدرسة بمدينة قنا الجديدة.

* أسوان.. مدرستين بحي جنوب أسوان والرابوسية بادفو.

* جنوب سيناء.. مدرسة بحي جنوب سيناء.

* أسيوط.. مدرسة بأسيوط الجديدة.