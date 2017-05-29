إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

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اتفق وزراء البيئة فى مصر وقبرص واليونان، على تنفيذ عدد من الإجراءات السريعة لحماية الحياة البحرية فى البحر الأبيض المتوسط.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مع نيكوس كوياليس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئية القبرصى، وسقراط فاميلوس، وزير البيئة والطاقة اليونانى، فى بيت القاهرة بالفسطاط، إن اقتصاديات الدول الثلاث تعتمد على صحة الحياة البحرية به، ومن ضمن التزاماتهم كوزراء للبيئة التركيز على رصد الضغوط والتحديات التى تواجه الحياة البحرية، والحد منها مثل الصيد الجائر وحوادث التلوث بالزيت.

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد اجتماع فى شهر يونيو المقبل خاص بإدارة المخلفات فى اليونان، ويلى ذلك عقد اجتماع وزارى فى قبرص مع منتدى لرجال الأعمال حول إدارة المخلفات الصلبة فى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار فهمى إلى الاستفادة الاقتصادية من ثروات البحر الأبيض المتوسط، وتقاسم المنافع بين الدول الثلاث، مثل مشروعات استخراج الغاز الطبيعى، بشرط ألا تؤثر على الحياة البحرية، والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة فى البحر.

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وقال وزير البيئة إن الخبراء المعنيين بالقضايا البيئية المختلفة فى دولتى قبرص واليونان اجتمعوا مع نظرائهم المصريين بوزارة البيئة أمس، واتفقوا على تحديد أولويات التعاون فى المجالات البيئية المختلفة بين الدول الثلاث، بعد اتفاق زعماء الدول الثلاث فى شهر أكتوبر الماضى بالقاهرة على التعاون فى المجالات البيئية.

وأضاف أن زعماء الدول الثلاث اتفقوا خلال لقائهم الماضى فى القاهرة على التعاون البيئى فى 13 مجالا، من بينها التعاون فى مكافحة تلوث الهواء، والمياه، وتقييم الأثر البيئى، والتوعية البيئية، وتنمية القدرات.

وأوضح فهمى أن تحديد الأولويات جاء لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض من التعاون بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إصدار إعلان بهدف التعاون فى مجالات البيئة.