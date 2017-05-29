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مفاجآت بالجملة بواقعة «طفل أكتوبر».. والفيوم على صفيح ساخن

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مفاجآت بالجملة بواقعة «طفل أكتوبر».. والفيوم على صفيح ساخن مفاجآت بالجملة بواقعة «طفل أكتوبر».. والفيوم على صفيح ساخن

التحرير

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بعد وفاة الطفل يوسف سامح العربي، المعروف إعلاميا بـ"طفل أكتوبر"، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالمخ، تحول مسار القضية من إصابة خطأ إلى القتل الخطأ.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الفيوم، أن قوات الأمن تلاحق ضابط شرطة برتبة نقيب، ونجل برلماني؛ لتورطهما في الواقعة، وذلك من خلال إطلاقهما أعيرة نارية في حفل عرس بفيلا بالقرب من ميدان الحصري بالتزامن مع توقيت إصابة الطفل يوسف.

وأشار المصدر، في تصريحات للتحرير، إلى أن الضابط المتهم يدعى "طاهر م."، يعمل بإدارة البحث الجنائي، تقدم بطلب إجارة مرضية منذ 3 أيام، مؤكدا أنه لا يعلم أحد مكانه والمتهم الآخر حتى الآن.

بدوره، قال اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إنه لم يصدر قرارًا بإيقاف الضابط عن العمل حتى الآن، لافتا بأن أجهزة الأمن بالجيزة تباشر التحقيق في القضية، قائلا: "حتى الآن لم يرد لدينا أي شئ خاص بهذه القضية".

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وعلمت "التحرير" من مصادر مطلعة، أنّ عائلة "مُغيب" قدّمت مقطع للنيابة يظهر خلاله النقيب "طاهر" نجل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون سابقًا، ونجل عمته "خالد"، نجل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، أثناء إطلاقهما النيران من بنادق آلية خلال حفل الزفاف؛ لإخلاء سبيل العريس وخاله وأحد أصدقائه المتحفظ عليهم من قبل أجهزة الأمن.

في المقابل، حصلت عائلة "أبو طالب" على مقطع آخر لحفل الزفاف، يوضح أطلاق 10 أشخاص النار بينهم ضابطين و4 مستشارين ينتمون لعائلة "مُغيب"، تمهيدا لتقديمه إلى النيابة.

 

 

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التحرير

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