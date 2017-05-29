«رينو» تستعد للكشف عن «ميجان RS» جديدة كليًا

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اختارت شركة "رينو" الفرنسية مدينة موناكو في بلادها، لتكون أولى الجهات التي تستقبل النسخة الجديدة من سيارتها الشهيرة "ميجان RS”.

وبحسب موقع "ذا موتور ريبورت"، فإن الشركة الفرنسية تستعد لطرح مفهوم اختباري جديد يشير إلى النسخة المغايرة كليًا لسيارتها "ميجان RS”، والتي تحمل سمات أدائية أكثر تطورًا من نظيرتها الحالية.

وطورت "رينو" خلال الأعوام الخمسة الماضية إصدارات "ميجان" المختلفة، وذلك في إطار خطط تسويقية موسعة لطرحها في عدد من البلدان على مستوى العالم.

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يذكر أن "ميجان جراند كوبيه" هي أحدث النسخ والإصدارات التي دخلت السوق المصري من السيارة الشهيرة، حيث استبدلت الشركة الفرنسية سيارتها الشهيرة "فلوانس" ليدخل عضو جديد من سلسلة "ميجان" السوق المصري.