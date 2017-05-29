"حقوق الانسان" في "النواب" تدعو لزيادة المخصصات المالية للمخابرات والأمن الوطنى

كتب- أحمد علي:

دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأثنين، إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة للأجهزة المعلوماتية.

وقال النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، إن إصدار اللجنة توصية واضحة بزيادة المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للأجهزة المعلوماتيه ممثلة في جهازي المخابرات والأمن الوطني أمر هام، مرجعا طلبه لمساعدة تلك الأجهزة فى تقوية دورها في الكشف عن الجريمة الإرهابية قبل وقوعها بما يمكنها من أخذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف "الغول" خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب علاء عابد: "لم يحدث في التاريخ المصري تعاطف مع الدولة مثلما يحدث حاليا، لذا يجب استغلال ذلك أفضل استغلال مع دعم وتعظيم دور الأجهزة الأمنية".

وشهد الاجتماع الذى بدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء حادث حافلة إلمنيا إدانه واسعة وسط تأييد قرار القيادة السياسية بشأن الضربة الجوية لمعاقل الإرهابيين.

ومن جانبه، أكد علاء عابد أن هذه الأحداث الإرهابية تزيد الشعب وجميع مؤسسات الدولة قوة وصلابة ولن تنال أبدا من وحدة وتماسك جميع المصريين.

ومن جانبه، أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والضربة الجوية المصرية في أعقاب الحادث الإرهابى طمأن الشعب المصري وأخذ بالثأر.