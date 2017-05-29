جامعة عين شمس توقع برتوكولًا مع الآثار للتنقيب في المطرية الخميس المقبل
جامعة عين شمس توقع برتوكولًا مع الآثار للتنقيب في المطرية الخميس المقبل
03:55 م الإثنين 29 مايو 2017
كتب- محمد قاسم:
أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للآثار الخميس المقبل للبدء في عمل حفائر في منطقة آثار المطرية الخميس المقبل.
ويهدف البروتوكول إلى قيام جامعة عين شمس بعمل حفائر في منطقة آثار المطرية، وذلك إسهاماً من الجامعة في خدمة المجتمع وصيانة وحفظ الآثار المصرية، بالتعاون مع وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار.
ويوقع البرتوكول كلاً من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، ممثلاً عن جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويحضر توقيع البروتوكول كلاً من الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، وخالد أبو العلا، مدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، ومن المقرر أن يبدأ تفعيل البروتوكول أوائل أكتوبر المقبل.
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