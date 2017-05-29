وزير البيئة: تعاون مصر مع قبرص واليونان للتخلص من التلوث البحري وإدارة المخلفات الصلبة

كتبت- مادي غيث

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن التعاون بين مصر وقبرص واليونان يتضمن كل ما له علاقة بالتلوث البحري، والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات الصلبة، مثل البلاستيك الموجود بالمحيطات، والتكيف مع التغيرات المناخية، كما أن الموضوعات التي ستتعاون الدول الثلاث بها ، هي قضايا تشغل بال دول إقليم البحر المتوسط، والمجتمع الدولي ككل.

وأضاف فهمي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيريهِ القبرصي واليوناني، أنه اتفق مع وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئية القبرصي "نيكوس كوياليس"، ووزير البيئة والطاقة اليوناني "سقراط فاميلوس"، على إصدار إعلان سياسي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البيئية المختلفة.

وأكد فهمي، أن الاستفادة الاقتصادية من ثروات البحر المتوسط، وتقاسم المنافع بين الدول الثلاث، مثل مشروعات استخراج الغاز الطبيعي، يجب ألا تؤثر على الحياة البحرية، والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير البيئة، مع "نيكوس كوياليس" وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئية القبرصي، و"سقراط فاميلوس" وزير البيئة والطاقة اليوناني.

كما أعلن الدكتور خالد فهمي، الاتفاق مع نظيريه القبرصي واليوناني، على مواجهة تحديات الحياة البحرية في البحر المتوسط بشكل مجتمع بين الدول الثلاث، كما أعلن تركيز اهتمامهم خلال المرحلة المقبلة، على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الدول الثلاث بالبحر المتوسط.

وأشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلى أن التعاون بين الجانبين يضمن سرعة تحقيق القضايا ذات الاهتمام المشترك لهما، وتعبئة الموارد، والتعاون في قضايا تحتاج لجهود كثيرة، ما يحقق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية كثيرة للدول الثلاث، ومنطقة شرق البحر المتوسط، كما أعلن انه سيتم عقد اجتماعين أحدهم في اليونان والآخر في قبرص قريبًا.​