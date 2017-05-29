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حبس خال "عريس أكتوبر" ومأمورية للقبض على ضابط ونجل برلماني في اتهامهم بقتل الطفل يوسف

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مصراوي Masrawy

حبس خال "عريس أكتوبر" ومأمورية للقبض على ضابط ونجل برلماني في اتهامهم بقتل الطفل يوسف

04:02 م الإثنين 29 مايو 2017

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار محمد يسري، بحبس خال "عريس أكتوبر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في واقعة إطلاق النيران، ما تسبب في إصابة الطفل يوسف العربي ووفاته.

وأمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض على ضابط شرطة ونجل برلماني صادر بحقهما قرار ضبط واحضار، في ذات الواقعة.

وكشفت التحريات التي تجري برئاسة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث، أن عدة مأموريات توجهت لمقر سكن الشابين، وأيضا خاطبت مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الفيوم للإخطار بقرار ضبط وإحضار الضابط، فأفادت بعدم ذهابه إلى عمله، وبتكثيف التحريات؛ تبين اختفاء الشابين ببندر الفيوم، فتحركت مأمورية يقودها العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث قطاع أكتوبر لضبطهما .

ومثل (علاء. ا)، خال العريس المتهم بإطلاق أعيرة نارية في حفل خطوبته ما أسفر عن إصابة الطفل يوسف العربي، والطالبة دعاء قاعود أمام نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد يسري رئيس النيابة؛ حيث تمت مواجهته بأقوال نجل شقيقته العريس وعدد من مقاطع الفيديو التي اظهرته أثناء حمله سلاح ناري، وأطلاق أعيرة نارية منه.

وعدلت النيابة، من الاتهام الموجه لـ"عريس" وخاله وصديقه في الواقعة ما تسبب في إصابة الطفل يوسف العربي ووفاته إلى تهمة القتل الخطأ؛ بدلا من الاصابة الخطأ.

وأفادت مصادر قضائية أن النيابة وجهت للمتهمين أيضا تهمتي حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون تصريح، ويجري الآن اجراءات خروج جثمان الطفل من المستشفى، ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن قرارا بتشريحه أو دفنه مباشرة دون تشريح.

وكان لقى الطفل يوسف العربي المصاب بطلق ناري بميدان الحصري مصرعه داخل مستشفى 6 أكتوبر الجامعي متأثرا بإصابته.

وأكد الدكتور إيهاب صفوت مدير مستشفى 6 اكتوبر الجامعي أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة على أجهزة الإعاشة؛ حيث أن عضلة القلب توقفت مرة أخرى، ولم تنجح محاولات انعاشها بالصدمات الكهربائية، وأعلنت المستشفى ساعة الوفاة، وأخطرت الجهات الأمنية التي أخطرت النيابة العامة .

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