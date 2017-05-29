الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"
الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"
03:44 م الإثنين 29 مايو 2017
قال المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، إن مناقشات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة للأحداث الإرهابية بإلمنيا اليوم تؤكد أن الكل على علم بحجم المؤامراة التى تحاك ضد مصر، وأن الهدف الخبيت للإرهابين هو شق الصف، وهو ما يتطلب الوقوف صفا واحدا.
وطالب مروان، خلال الجلسة العامة النواب، المواطنين بأن يكون لديهم ثقة فى مؤسسات الدولة، مضيفا: "نحن نرى بعض الإجراءات التى تقوم به الأجهزة من ملاحقة الإرهابيين فى الصعيد كما يوجد بعض الإجراءات التى لم يعلن عنها".
وأوضح مروان: "الحكومة تشعر بنفس مشاعر الغضب التى تسيطر على النواب، وتشريعات العدالة الناجزة طبقت منذ شهر فقط والمحاكم تطبقها الآن وستؤتى ثمارها فى القريب العاجل، كما أن الأجهزة الامنية ضبط الخلية التى فجرت الكنائس مؤخرا وتم كشف تفاصيل العملية كلها وتم إحالتهم للقضاء العسكرى الاسبوع الماضى.
وقدم مروان فى ختام حديثه التعازى للشعب المصري، قائلا: جيش مصر وشرطته فى خدمة شعب مصر وإنا ان شاء الله لمنتصرون.
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