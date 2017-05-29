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مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"

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مصراوي Masrawy

مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"

03:50 م الإثنين 29 مايو 2017

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، إن الضابط المتهم بواقعة قتل الطفل "يوسف" بميدان الحصري، الخميس قبل الماضي، تقدم بطلب إجازة منذ عدة أيام.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، تكثف جهودها لضبط النقيب "طاهر م. ا."، خاصة عقب صدور أمر ضبط وإحضاره له من قبل النيابة العامة.

وأكد المصدر، أن مكان تواجد الضابط غير معلوم حتى الآن "اختفى بعد ما قدم الإجازة"، مشددًا على أن هناك اتجاه للاستعانة بكبار وعواقل العائلة التي ينتمي إليها بمحافظة الفيوم لتسليمه.

من جانبه، أعلن الدكتور إيهاب صفوت، مدير مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وفاة الطفل يوسف سامح العربي؛ متأثرا بإصابته بطلق ناري بالنخاع الشوكي، اليوم الإثنين.

وأوضح "صفوت"، في تصريحات لمصراوي، أن المستشفى تنتظر وصول النيابة لإجراء معاينة أخيرة على الطفل ثم إصدار تصريح بدفنه.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن حالة الطفل يوسف الصحية لم تتحسن منذ قدومه للمستشفى، وأنه قضى 11 يومًا الماضية على أجهزة التنفس الصناعي، ولم تكن هناك أي درجة تحسن على الإطلاق.

وأكد أن حالة الطفل لم تكن تسمح بتدخل الأطباء لإجراء جراحة، مضيفًا: "الأمل كان ضئيل كنا بنحاول نحافظ على حياته على أمل الاستجابة"، مختتما حديثه قائلاً: "العملية كانت عملية وقت".

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