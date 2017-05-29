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"جنايات المنيا" ترفض الإشكال على حبس محاميي مطاي في "إهانة القضاء"

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مصراوي Masrawy

"جنايات المنيا" ترفض الإشكال على حبس محاميي مطاي في "إهانة القضاء"

03:52 م الإثنين 29 مايو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

رفضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الإثنين، الإشكال المقدم على حكم حبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء، وتعطيل مرفق حكومي.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن المحكمة لم تبد أية أسباب، وقررت استمرار حبس محاميي مطاى السبع، الصادر ضدهم حكمًا بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

وأضاف "الكسار": "ليس أمامنا سوى تقديم الإشكال أمام محكمة النقض للطعن على الحكم، وتحديد جلسة عاجلة لنظر الإشكال طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد".

كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رفضت قبل نحو شهر نظر الإشكال المقدم على حبس 7 محامين بمركز مطاى لاستشعارها الحرج، وجرى تحديد جلسه أخرى أمام دائرة جديدة، رفضت أيضًا نظر الإشكال لوجود خطأ مادي في موعد الجلسة، إذ تحددت جلسة يوم 21 من الشهر الجاري لنظر الإشكال أمام الدائرة السادسة، وتبين أن هذه الدائرة تعمل في الأسوع الأخير من الشهر وأن موعد الجلسة يوم 29 من الشهر الجاري، ثم قررت المحكمة اليوم رفض الإشكال شكلاً وموضوعًا.

يشار إلى صدور حكم بحبس 7 محامين من أبناء مركز مطاى بالسجن 5 سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتعدي على القاضى أحمد فتحي جنيدي داخل المحكمة، واتهامهم بتعطيل الأعمال المصلحية والتحريض على التظاهر طبقًا لحيثيات الحكم، وعقب صدور الحكم، أصدرت نقابة محامين ، قرارًا بمنع المحامين من دخول جلسات دوائر الجنايات بالمنيا، اعتراضًا على هذا الحكم، وقدمت النقابة طلب استشكال أمام مأمورية استئناف بني سويف.

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