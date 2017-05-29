مصرع طالب بجامعة المنيا غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية
مصرع طالب بجامعة المنيا غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية
03:32 م الإثنين 29 مايو 2017
المنيا ــ ريمون الراوي:
لقي طالب بجامعة المنيا مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، أثناء الاستحمام بترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، هربًا من حرارة الطقس.
كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا بترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، وجرى انتشال جثة المتوفي.
وأفاد الدكتور هاني إسحق، الطبيب الشرعي ومفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، بوفاة الشاب بـ"اسفكسيا الغرق" وفشل بالتنفس وتبين وجود كدمة وتورم بجفون العينين، ويرجح ذلك بسبب اصطدامه بأحجار الشاطئ أو العمق بالإضافة إلى وجود نزيف دموي من الأنف.
نقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
غرق طالب وابن عمه في ترعة بالدقهلية
-
الطيب يوقف 8 مشرفين بسبب مصرع طالبين خلال رحلة
-
مصرع طالب وعامل إثر انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية
-
مصرع طالب صدمه قطار في القليوبية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مدير مستشفى بالإمارات يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيمان عبدالعاطيأخبار
-
مصدر: كوليبالي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. وطاهر يرفضرياضة
-
محمد عادل إمام يسخر من رامز جلال في "لمعي القط"فنون
-
ردا على حلقة رامز.. مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على كهربارياضة
-
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارهاأخبار
-
المالية: صرف "علاوة غلاء" استثنائية أول يوليو المقبلأخبار