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مصرع طالب بجامعة المنيا غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب بجامعة المنيا غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية

03:32 م الإثنين 29 مايو 2017

مصرع طالب بجامعة المنيا غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي طالب بجامعة المنيا مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، أثناء الاستحمام بترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، هربًا من حرارة الطقس.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا بترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، وجرى انتشال جثة المتوفي.

وأفاد الدكتور هاني إسحق، الطبيب الشرعي ومفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، بوفاة الشاب بـ"اسفكسيا الغرق" وفشل بالتنفس وتبين وجود كدمة وتورم بجفون العينين، ويرجح ذلك بسبب اصطدامه بأحجار الشاطئ أو العمق بالإضافة إلى وجود نزيف دموي من الأنف.

نقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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