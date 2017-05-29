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"عبدالعال" يهاجم القضاء ويحذر النواب من فتنة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

"عبدالعال" يهاجم القضاء ويحذر النواب من فتنة الإرهاب

03:33 م الإثنين 29 مايو 2017

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطء إجراءات التقاضي، وأكد في الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل، أن البرلمان قدم كل ما في وسعه لمواجهة الإرهاب، حيث تمت الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المجلس قام بدوره في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، إلا أن هناك بطء واضح في التقاضي.
وفى السياق نفسه علق رئيس مجلس النواب على هجوم النائب ثروت بخيت، على مشايخ الدعوة السلفية قائلا: "يجب ان تنبتهوا جيدا اثناء الكلمات.. نحن في منحة ويجب علينا الصبر والتكاتف".

وأضاف: الهدف من العمليات الإرهابية هو النيل من وحدتكم وهو الهدف الذي تسعى له الجماعة الإرهابية فنحن في منطقة ملتهبة وبها كثير من الاضطرابات كما أن بعض الدول قد تفككت تماما.

وأوضح عبد العال: "لنا حدود مع هذه الدول لأكثر من آلاف الكيلو مترات و الطيران يحرس الحدود على مدار الـ 24 ساعة وتكلفة الطلعة الجوية تقدر بالملايين قائلا: لا يجب أن يأخذنا الحدث إلى منطقة أخرى، هذه لحظة يجب أن نتمسك فيها بوحدتنا ونحن جميعا في حالة حزن".

كان النائب ثروت بخيت طالب وزارة الداخلية بالقبض على الشيخ ابو اسحاق الحوينى ومحمد حسن يعقوب وياسر برهامى.

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