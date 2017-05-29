أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام»

Google+ Print
الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام» الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر إلى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد الجهد الكبير الذي قدمته الأمانة العامة لوزارة الدفاع من أجل حل مشكلة تجنيد اللاعب سام مرسي لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزي الذي تم ضمه إلى صفوف الوطني الأول خلال استعداداته لملاقاة تونس في 11 يونيو المقبل ضمن تصفيات الأمم الافريقية 2019.

كما وجه الاتحاد الشكر أيضا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على إسهاماته في حل مشكلة اللاعب.

شاهد أيضا

وكان جهاز المنتخب الوطني بقيادة المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق قد تسلم اليوم جواز السفر المصري للاعب، حيث يستكمل اجراءات سفره مع البعثة المصرية إلى تونس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: جهاز المنتخب يراقب غزال الأهلي أمام المقاصة استعداداً لتونس

ملاعب ONsport: جهاز المنتخب يراقب غزال الأهلي أمام المقاصة استعداداً لتونس

إعلان قائمة المنتخب كاملة الثلاثاء المقبل

إعلان قائمة المنتخب كاملة الثلاثاء المقبل

بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد.. جهاز المنتخب يهنئ «النني»

بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد.. جهاز المنتخب يهنئ «النني»

اللجنة الأولمبية تنعي عمر هاني لاعب المنتخب الخماسي الحديث

اللجنة الأولمبية تنعي عمر هاني لاعب المنتخب الخماسي الحديث