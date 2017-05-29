الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام»

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وجه اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر إلى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد الجهد الكبير الذي قدمته الأمانة العامة لوزارة الدفاع من أجل حل مشكلة تجنيد اللاعب سام مرسي لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزي الذي تم ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني الأول خلال استعداداته لملاقاة تونس في 11 يونيو المقبل ضمن تصفيات الأمم الافريقية 2019.

كما وجه الاتحاد الشكر أيضا إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على إسهاماته في حل مشكلة اللاعب.

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وكان جهاز المنتخب الوطني بقيادة المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق قد تسلم اليوم جواز السفر المصري للاعب، حيث يستكمل اجراءات سفره مع البعثة المصرية إلى تونس.