بتروسبورت يحتضن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في دوري الأبطال

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حصل على موافقة الجهات المسئولة لاستضافة ملعب بتروسبورت مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك طالب بنقل المباراة من ملعب برج العرب إلى بتروسبورت لتفادي الإجهاد للاعبين وكذلك لتوفير النفقات التي يتكبدها النادي من خوض المباراة على ملعب برج العرب.

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كما قرر مجلس إدارة الزمالك توزيع 5 آلاف دعوة لأعضاء النادي وذلك لحضور مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وسيتم توزيع الدعوات بمقر النادي على الأعضاء.