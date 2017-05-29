أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"البحث العلمي" تعلن عن منح طلابية للدراسة الصيفية بروسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"البحث العلمي" تعلن عن منح طلابية للدراسة الصيفية بروسيا

03:17 م الإثنين 29 مايو 2017

كتبت-داليا شبل
أعلنت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأثنين، عن فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية التاسعة بروسيا، جاء ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين مشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية الروسي (دوبنا).

وأشارت الأكاديمية في بيان لها، أن التقديم سيكون اعتبارا من اليوم، وحتى موعد أقصاه 15/7/2017 عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

وتابعت أكاديمية البحث العلمي، أن الدراسة بالمدرسة الصيفية التاسعة بالمعهد المتحد للعلوم النووية ستكون في الفترة من 10سبتمبر وحتى30 سبتمبر 2017.

وتعد مدرسة (دوبنا) إحدى المدارس التدريبية صيفية سنوية في لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار مقابلة الذي تم تحديده يوم 22/7/2017.

وأشار بيان "البحث العلمي" أن الأكاديمية قد أوفدت من خلال هذا البرنامج عدداً كبيراً من شباب الباحثين المصريين (8 مدارس وهذه هي التاسعة) لتدريبهم وتأهيلهم في مجال البحوث النووية السلمية ليوكل إليهم توطين التكنولوجيا النووية في ونقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية والمعجلات في مركز الأبحاث الروسي.

وعلى جانب أخر قالت أكاديمية الحث العلمي، أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً بين مصر وروسيا بعد إضافة 10 مشروعات هذا العام بعد الاجتماع السنوي لتقييم مخرجات التعاون الدولي العلمي بين الأكاديمية والمعهد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017

    الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017

    أخبار
  • فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016

    فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016

    أخبار
  • البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد زيارات رعوية لعدد من الدول

    البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد زيارات رعوية لعدد من الدول

    أخبار
  • بوتين للبابا تواضروس: علاقاتنا مع الشعب المصري طيبة على اختلاف دياناته

    بوتين للبابا تواضروس: علاقاتنا مع الشعب المصري طيبة على اختلاف دياناته

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطة

    تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطةفنون

  • بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

    بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويسأخبار

  • برنامج

    برنامج "هاني هز الجبل" - سما المصريفنون

  • صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالك

    صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالكرياضة

  • "والي": زيادة المعاشات بحد أدني 130 جنيها.. و100 جنيه لـ"تكافل وكرامة"أخبار

  • "الضيافة الجوية": بعض الأعمال الفنية تعرضت لنا بجهل تام وسنقاضيهافنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر