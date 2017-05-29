"البحث العلمي" تعلن عن منح طلابية للدراسة الصيفية بروسيا
"البحث العلمي" تعلن عن منح طلابية للدراسة الصيفية بروسيا
03:17 م الإثنين 29 مايو 2017
كتبت-داليا شبل
أعلنت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأثنين، عن فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية التاسعة بروسيا، جاء ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين مشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية الروسي (دوبنا).
وأشارت الأكاديمية في بيان لها، أن التقديم سيكون اعتبارا من اليوم، وحتى موعد أقصاه 15/7/2017 عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.
وتابعت أكاديمية البحث العلمي، أن الدراسة بالمدرسة الصيفية التاسعة بالمعهد المتحد للعلوم النووية ستكون في الفترة من 10سبتمبر وحتى30 سبتمبر 2017.
وتعد مدرسة (دوبنا) إحدى المدارس التدريبية صيفية سنوية في لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار مقابلة الذي تم تحديده يوم 22/7/2017.
وأشار بيان "البحث العلمي" أن الأكاديمية قد أوفدت من خلال هذا البرنامج عدداً كبيراً من شباب الباحثين المصريين (8 مدارس وهذه هي التاسعة) لتدريبهم وتأهيلهم في مجال البحوث النووية السلمية ليوكل إليهم توطين التكنولوجيا النووية في مصر ونقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية والمعجلات في مركز الأبحاث الروسي.
وعلى جانب أخر قالت أكاديمية الحث العلمي، أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً بين مصر وروسيا بعد إضافة 10 مشروعات هذا العام بعد الاجتماع السنوي لتقييم مخرجات التعاون الدولي العلمي بين الأكاديمية والمعهد.
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