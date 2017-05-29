«دفاع البرلمان» : الإرهاب لم ينج منه أحد ولا يمكن تحميل الأخطاء لأجهزة الأمن

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أكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن استهداف مصر ليس داخلي فقط، وإنما هناك قوى خارجية تسعى لضرب السلام الاجتماعي.



وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن القوى الخارجية تستهدف ضرب الوحدة داخل الوطن، مطالباً بعدم فقدان الثقة في القوة الأمنية خاصة أن الإرهاب لم ينج منه أحد، ولا يمكن تحميل الأخطاء لأجهزة الأمن، بالرغم من أن عليهم دور في ذلك- بحسب قوله.



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وحذر النائب من أن هناك استهداف لإسقاط الوطن عن طريق فقدان الثقة بين الشعب والمؤسسات داخل الدولة، لافتاً إلى أن هناك استهداف لضرب الوحدة الوطنية، قائلا: «من غير المقبول أن يتم اتهام الأزهر بدعم الإرهاب، قد يكون هناك أخطاء والأزهر بنفسه بدأ في عملية الإصلاح».