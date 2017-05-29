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وكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان يطالب بزيادة ميزانية المخابرات والأمن الوطني

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وكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان يطالب بزيادة ميزانية المخابرات والأمن الوطني وكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان يطالب بزيادة ميزانية المخابرات والأمن الوطني

التحرير

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طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار توصية من اللجنة بزيادة المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017- 2018 للأجهزة المعلوماتية، ممثلة في جهازي المخابرات والأمن الوطني، مشيرا إلى أهمية دعم وتعظيم دور الأجهزة الأمنية.
 

وقال الغول في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، إن زيادة المخصصات المالية للأجهزة المعلوماتية، يؤدي إلى تقوية دورهما في الكشف عن الجريمة الإرهابية قبل وقوعها لأخذ الإجراءات المناسبة، موضحا أنه لم يحدث في التاريخ المصري أن حدث تعاطف مع الدولة المصرية مثلما حدث الآن.
 

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وأوضح الغول، أن الكنيسة المصرية بقيادة البابا تواضروس تعاملت بوعي مع الحادث، ويضرب به المثل وسوف يسجله التاريخ.

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