«خانة الوفاة» تشعل غضب أهالي ضحايا أتوبيس المنيا.. والصحة: خطأ غير مقصود

التحرير

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قرر محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الإثنين، إحالة عدد من موظفي مديرية الصحة إلى التحقيق؛ بسبب أخطاء في شهادات وفاة ضحايا الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 29 شخصا كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صومئيل المعترف بمركز العدوة.

وسيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية دير الجرنوس، مسقط رأس 7 من ضحايا الحادث؛ بسبب وجود خطأ في خانة سبب الوفاة، وكتابة أن السبب هو "نتيجة الصدمة" وليس "مقذوف ناري".

وقال مجدي رشدي، نجل عم لمعي إسحاق، أحد ضحايا الحادث، إنه توجه وآخرون إلى إدارة العدوة الصحية، لاستخراج شهادات الوفاة، السبت الماضي، لكنهم فوجئوا عقب استلامها بوجود خطأ في خانة سبب الوفاة، وتواصلوا مع المحافظ على الفور.

بدورها، أكدت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الخطأ تم تصحيحه إلى "مقذوف ناري من بندقية رشاش أو أسلحة نارية أخرى".

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وأضافت في تصريحات لـ"التحرير"، أن الخطأ غير مقصود، مشددة على أنه "لا يمكن الإصرار على الخطأ لأنه غير مقصود".

الأمر نفسه أكده إسحاق شلبي، شقيق أحد الضحايا، مشيرا إلى أنههم في اليوم التالي تسلموا شهادات جديدة تم تصحيح الخطأ بخانة السبب.

من جانبه، اتهم القس متى القمص أخنوخ، راعي كنيسة دير الجرنوس، مسؤولي مستشفى مطاي العام بالإهمال لعدم توفيرهم المياه لغسل الجثث.