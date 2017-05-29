اتفاق «حكومي - برلماني» للسيطرة على غش الثانوية العامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تبدأ الأحد المقبل امتحانات الثانوية العامة، ومعها يبدأ موسم الحديث عن تسريب الامتحانات والغش، بينما يعكف البرلمان على دراسة مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، لتغليظ العقوبة على المشاركين في التسريب، الأمر الذي يراه خبراء تربيون عجز عن احتواء الأزمة بالبحث عن حلول جذرية لمواجهة تلك الظاهرة من خلال تطوير المنظومة التعليمية والبعد عن استخدام أساليب التهديد والترهيب.

الدكتور كمال مغيث، الكاتب والباحث التربوى، قال إن ظاهرة تسريب الامتحانات تحدث في مصر منذ 4 سنوات وعجزت الدولة عن منع تلك التسريبات، وبدلا من أن تحاول ممثلة في مسئولى التعليم وضع حلول جذرية لعلاج المشكلة، لجأت لأساليب الترهيب، لافتًا إلى أن الحل يكمن في إصلاح المنظومة التعليمية من الأساس واعتماد نظم تعليمية حديثه تعتمد على تقييم الطالب على مدار العام الدراسى دون حصر ذلك في امتحان يجرى بعد انتهاء الدراسة ويفتح الباب واسعًا للاحتشاد للغش.

النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال لـ "التحرير" إن ما شهدته الامتحانات في العام الماضى من تسريب الأسئلة بسبب قيام الطلبة باستخدام كاميرات الهواتف المحمولة والأجهزة الحديثة في تصوير الأوراق يرجع إلى ضعف التشريعات وعدم كفايتها لمواجهة تلك الظاهرة، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان لمناقشة تشريعات جديدة من شأنها تغليظ العقوبات المقررة على كل من يساهم في تسريب الامتحانات.

شاهد أيضا

وأوضح أن العقوبات الجارى إقرارها تصل إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات لردع كل من تسول له نفسه الإخلال بنظام الامتحانات عبر المساهمة في تسريب الأسئلة وتداولها، فضلا عن خضوع الطالب المتورط هو الآخر لعقوبات بمجرد الشروع في ذلك من خلال حرمانه من امتحانات الدورين الأول والثانى واعتباره راسبًا في جميع المواد.

وأكد برعى أن القضية لم تعد قضية ثانوية عامة ولا تعليم، ولكنها باتت قضية أمن قومى، لافتًا إلى أمله الشديد في الانتهاء من القانون وإقراره قبل يوم 4 من شهر يونيو المقبل، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، وقال إنه في حالة حدوث ذلك فمن المستبعد أن يتم تسريب الامتحانات هذا العام، فضلا عن التقليل من حالات الغش إلى درجة "تتعد على الصوابع" - حسب قوله - مقارنة بمئات الحالات التي شهدها العام الماضى.

وردًا على الاعتراضات المتعلقة بضرورة تطوير منظومة التعليم بشكل عام بعيدًا عن استخدام أساليب التهديد والترهيب، قال برعى إن أى قضية لها حلول عاجلة قصيرة المدى وأخرى آجلة طويلة المدى، وإن تطوير المنظومة التعليمية لن يتم في 6 أشهر، لذلك بات لزامًا علينا اللجوء لتلك التشريعات كحلول عاجلة، مع العكوف على دراسة سبل تطوير العملية التعليمية كحلول آجلة تنهى المشكلة وتساهم في حلها بشكل جذرى.