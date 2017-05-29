5 طرق بسيطة تحميكِ من النحافة في رمضان

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النحافة شبح يهدد كثير من الفتيات، وخاصة مع الصيام في شهر رمضان؛ حيث تعاني بعض الفتيات من خسارة الوزن بسرعة كبيرة بسبب الصيام، ولذلك قدّم موقع "NowLoss" الأمريكي مجموعة من النصائح لتجنب النحافة في رمضان، ومنها:

1- تناول الإفطار على مرحلتين

كثير منا يتناول الإفطار مرة واحدة؛ إلا أن خبراء التغذية أكدوا أن تلك الطريقة تجعلكي تشعرين بالامتلاء سريعا وتجبرك على تناول أطعمة أقل وسعرات حرارية أقل، ولذلك فتناول الإفطار على مرحلتين هو الأفضل، وذلك بتناول السلطة والشوربة أولا، وفي المرحلة الثانية تناولي الطبق الرئيسي كاملا، كما أن الفصل بين المرحلتين سيريح معدتك كثيرا.

2- عدم تناول المياه بين الوجبات

فعلى الرغم من شيوع تلك النصيحة؛ إلا أن كثير منا لا يطبقها، وخاصة في شهر رمضان، ولكن إذا أردتي المحافظة على وزنك في رمضان فاحرصي على تناول كوب ماء واحد فقط في بداية الإفطار والانتظار دقائق قبل الاستمتاع بوجبتك الخاصة، وبعد الأكل بساعتين على الأقل يمكنك تناول كوب آخر، واحرصي أيضا على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب ماء في الفترة ما بين الإفطار حتى السحور.

3- السعرات الحرارية

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احرصي على تناول الأطعمة الصحية في رمضان مع إضافة المزيد من السعرات الحرارية لها، فعلى سبيل المثال ضيفي كمية كبيرة من زيت الزيتون إلى طبق السلطة الخاص بك، وكذلك احرصي على تناول المكسرات، مثل اللوز والبندق وعين الجمل، بالإضافة إلى حلويات رمضان الشهيرة مثل الكنافة والقطايف.

4- الوجبات الخفيفة

كثير منا في رمضان يتناول الطعام في وجبتي الإفطار والسحور فقط، إلا أنك إذا أردت المحافظة على وزنك عليك تناول الوجبات الخفيفة في تلك الفترة، وذلك مثل تناول اللبن أو التمر أو عصائر الفاكهة الطازجة أو البليلة، فهي مكمل غذائي رائع وكذلك طعمها لذيذ وخفيفة.

5- السحور

المحافظة على تناول السحور أمر يغفل عنه كثير منا، فالاستيقاظ في منتصف الليل شيء شاق، ولكن عليك فعل ذلك حتى لا تقعين في فخ النحافة وخسارة الوزن، واحرصي على أن يحتوي سحورك على زيت الزيتون وعصير الفاكهة وكوب من الحليب.