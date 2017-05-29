أبناء «غادة عادل» ونجوم «مجهولين».. لقطات لفتت الأنظار في إعلان «فودافون»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحرص دائمًا شركة "فودافون" على أن تحمل إعلاناتها رسالة خاصة للجمهور، فعادةً ما تحض على اللمة والعائلة كما كان شعاراتها من قبل "قوتك في عيلتك" و"العيلة الكبيرة"، لتأتي هذا العام بشعار "فرحتك قوة.. فرحة أول مرة"، والهدف منه توضيح فكرة أن أول فرحة تختلف عن غيرها وأن شهر رمضان فرحة للجميع.

وحظي الإعلان هذا العام على إعجاب الكثيرين، وحقق منذ طرحه ما يقرب من نصف مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب" حتى الآن، ونرصد أبرز اللقطات التي لفتت انتباه الجمهور بإعلان "فودافون" هذا العام فيما يلي:

عم حارث

ظهر في الإعلان رجل يرتدي قميص رياضي أزرق اللون مع لاعبي النادي الأهلي في الملعب، حيث كانوا يتحدثون مع رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي "ستوك سيتي" الإنجليزي، وتبين بعد ذلك أنه من أبرز العاملين في النادي وأقدمهم ويدعى "عم حارث"، حيث يعمل في النادي منذ عام 1973.

تامروشيرين

شهد أيضًا إعلان فودافون الظهور الأول للفنانة شيرين والفنان تامر حسني بعد غياب عن ظهورهما معًا منذ 15 سنة.

أبناء غادة عادل

شاهد أيضا

لفت أبناء النجمة "غادة عادل" الانتباه في إعلان "فودافون"، واحتفلت "غادة" خلال الإعلان بأول مرة صيام لأبنائها، معبرة عن سعادتها بذلك بجانب افتخارها بمشاركتهم في بطولات رياضية.



هل ظهرت والدة عمرو يوسف بالإعلان؟

أثار ظهور سيدة في دور والدة عمرو يوسف جدلًا كبيرًا بين المشاهدين، فانقسم الكثيرون حول إذا ما كانت والدته بالفعل أم أنها ممثلة، ولكن بالعودة عامين إلى الوراء نتذكر أن عمرو يوسف قد سبق ونشر صورة له برفقة والدته، وهي ليست نفس السيدة التي ظهرت بالإعلان.

شخصيات مجهولة

ظهر الكثير من النجوم في الإعلان ولكن لم يتم إلقاء الضوء عليهم ربما بسبب جهل بعض المشاهدين بحقيقتهم، وذلك خلال المشهد الذي نزل فيه تامر من السيارة للجلوس بين أصدقائه، وكان من أبرزهم المخرج محمد سامي، ومتعهد الحفلات وليد منصور، الذي يقوم بتنظيم حفلات تامر حسني على الأخص.