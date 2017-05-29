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الامم المتحدة: نزوح 100 ألف أفغاني منذ بداية العام بسبب الصراع

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مصراوي Masrawy

الامم المتحدة: نزوح 100 ألف أفغاني منذ بداية العام بسبب الصراع

03:10 م الإثنين 29 مايو 2017

الامم المتحدة: نزوح 100 ألف أفغاني منذ بداية العام بسبب الصراع

نزوح أفغان

كابول - (د ب أ):

ذكرت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الصراع قد أجبر أكثر من 100 ألف أفغاني حتى الان على ترك منازلهم في عام 2017.

كما أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن عدد 103 ألف و229 نازحا يشكل انخفاضا نسبته 36٪، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.

وأرجع محللون في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية انخفاض النسبة إلى عدد من الأسباب.

ومن بين هذه الاسباب، استمرار بعض القتال في نفس المناطق التي كانت شهدت قتالا في العام الماضي، ما يعني فرار الكثيرين من هذه المناطق بالفعل.

ثانيا، تزايد الفقر وعدم توفر الموارد اللازمة لبعض المواطنين لنقل الأسر الكبيرة إلى أماكن أخرى.

كما زاد انعدام الأمن في مدن كانت تعتبر في السابق ملاذا آمنا. وعلى سبيل المثال، تعرضت كابول،على سبيل المثال، لهجمات بشكل منتظم من جانب مقاتلي طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد قتل أو أصيب مئات المدنيين منذ يناير الماضي.

ويمثل الشمال – الذي كان يتسم من قبل بالهدوء - 42 بالمئة من إجمالي حالات النزوح، فيما يشكل الجنوب، الذي يعتبر قلب التمرد وشهد بعض أشد عمليات القتال خلال الأشهر الأخيرة، 31 بالمئة.

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