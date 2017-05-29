وزير البيئة يجتمع بنظيريه القبرصي واليوناني خلال يونيو وسبتمبر القادمين

كتبت - مادي غيث

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم عقد اجتماعين مع نظيريه بدولتي قبرص واليونان، وذلك قبل القمة التي ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة الدولتين، وذلك خلال الخريف المقبل.

جاء ذلك عقب لقائه مع "نيكوس كوياليس" وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئية القبرصي، و"سقراط فاميلوس" وزير البيئة والطاقة اليوناني، صباح اليوم، في بيت القاهرة البيئي.

وأضاف فهمي أن الاجتماع الأول سينعقد باليونان خلال شهر يونيو المقبل، والأخر في قبرص بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل القمة الرئاسية.

ولفت وزير البيئة أن الإجتماعات التي سيعقدها مع نظيريه اليوناني والقبرصي، تُعتبر بمثابة التحضير لموضوعات التعاون المشترك بالقمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الإعداد الجيد لها، حتى تخرج على الوجه الذي يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث.