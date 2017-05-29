بالصور.. سكان "عزبة أبو عوف" يتسلمون مساكنهم الجديدة بـ"الزغاريد"
بالصور.. سكان "عزبة أبو عوف" يتسلمون مساكنهم الجديدة بـ"الزغاريد"
02:59 م الإثنين 29 مايو 2017
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إزالة 20 ألف حالة تعدٍ على أرض الدولة في 13 يومًا بالمنيا - صور
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أطلقت سيدات بمحافظة بورسعيد، الزغاريد، اليوم الإثنين، أثناء استلام الوحدات السكنية الجديدة بمشروع الـ40 عمارة بحي الضواحي، وذلك عقب إزالة وهدم "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، ونقل المستحقين إلى المساكن الجديدة.
وساعد عمال وسيارات الأحياء في عمليات نقل أمتعة سكان منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية إلى منازلهم الجديدة بمشروع الـ40 عمارة، عقب بدء عمليات هدم وإزالة كافة العشش بالمنطقة.
وقال المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد، في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته بالحملة، إن حي الضواحي استقبل أمس 265 حالة، ممن ثبتت لهم الأحقية في مشروع تطوير المنطقة، عقب الانتهاء من عمل البحوث اللازمة لهم، وتوفير وحدات سكنية جديدة بمشروع الـ 40عمارة كاملة المرافق.
وأوضح السكرتير العام أنه تم بناء 40 عمارة سكنية بإجمالي 960 وحدة سكنية، بتكلفة 87.5 مليون جنيه، معلن بدء إدارة الاسكان بالحي بداية من اليوم في إجراءات التعاقد مع المستحقين، بعد إزالة العشش العشوائية، وإحضار خطاب يفيد إزالتها من حي الزهور بشكل كامل، ودفع الرسوم المقررة وخطابات التعاقد مع شركتي الكهرباء والمياه، لتركيب عدادات الوحدات السكنية المخصصة. يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، شنت بالتعاون مع رجال الجيش الثاني وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور.
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