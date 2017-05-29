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مدير آثار أسوان ينفي "نبش" مقبرة أثرية وسرقتها

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مدير آثار أسوان ينفي "نبش" مقبرة أثرية وسرقتها مدير آثار أسوان ينفي "نبش" مقبرة أثرية وسرقتها

مصراوي Masrawy

مدير آثار أسوان ينفي "نبش" مقبرة أثرية وسرقتها

02:57 م الإثنين 29 مايو 2017

أسوان ـ إيهاب عمران:

نفى نصر سلامة، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، ما تردد حول قيام البعثة الأثرية التي تعمل بمنطقة غرب أسوان، بنبش مقبرة أثرية والاستيلاء على محتوياتها.

وقال سلامة في تصريح لـ"مصراوي" إن الفيديو المتداول حول هذه الشائعة يعود لمقبرة "وسر" الأثرية، التي تم نبشها عام 2011 بمنطقة الجعلابية بغرب أسوان، من قبل بعض لصوص الآثار، خلال ثورة يناير، حيث الاستيلاء على عتبة أثرية منها وبعض المحتويات البسيطة، التي استعادتها المنطقة بالكامل في مارس 2013، بالاشتراك مع اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن أسوان وقتها.

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مصراوي Masrawy

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