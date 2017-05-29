برشلونة يجدد عقد «تير شتيجن» ويضع شرط جزائي خيالي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك حسبما أفاد الفريق الكتالوني عبر موقعه الرسمي.

وأضاف برشلونة أن الحارس الألماني صاحب الـ 25 عامًا، جدد عقده مع «البلوجرانا» لعام 2022، وتم وضع شرط جزائي في العقد بلغ قيمته 180 مليون يورو.

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الجدير بالذكر أن مارك أندريه تير شتيجن انضم إلى برشلونة قادمًا من فريق بوروسيا مونشجلادباخ، في مايو 2014، مقابل 12 مليون يورو، ما يعادل 9 ملايين جنيه استرليني، ومنذ ذلك الحين لعب شتيجن مع الفريق الكتالوني 93 مُباراة، إستقبل خلالها 90 هدفًا في 71 فوز و12 خسارة و10 تعادلات.

يشار إلى أن تير شتيجن توج مع برشلونة بـ 3 بطولات كأس ملك إسبانيا، ولقبين للدوري الإسباني «الليجا»، ولقب سوبر إسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.