إصابة رويس بقطع في الرباط الصليبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي بروسيا دورتموند عن إصابة لاعب الفريق ماركو رويس بقطع جزئي في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وذلك وفقا للبيان الذي نشر على موقع النادي الرسمي.

وأصيب رويس في نهائي كأس ألمانيا الذي جمع بين بروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت في المباراة التي انتهت بفوز رجال توماس توخيل بنتيجة 2-1، ليغادر رويس بين الشوطين بسبب الإصابة.

شاهد أيضا

وأشار بيان النادي إلى غياب اللاعب عن الملاعب لعدة شهور لم يتم تحديدها بعد، وعاني رويس من العديد من الإصابات في موسم 2016- 2017 الأمر الذي أثر على مشاركته في المباريات حيث لم يشارك سوى في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات.