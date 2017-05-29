نجم مانشستر يونايتد يرفض الإنتقال لبرشلونة بسبب المدير الفني الجديد

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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الدولي الإٍسباني أندير هيريرا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرفض الإنتقال إلى نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي، صاحب الـ53 عامًا الذي من المقرر أن يتولى منصب المدير الفني الجديد لبرشلونة اليوم، يريد أن يوقع مع هيريرا لتدعيم خط وسط «البلوجرانا»، خصوصًا وإنهما سبق لهما العمل سويًا في أتليتيك بيلباو، قبل أن يوقع هيريرا لمانشستر يونايتد مقابل 29 مليون جنيه استرليني، في صيف 2014.

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وعلى الرغم من اهتمام فالفيردي الكبير بضم هيريرا صاحب الـ27 عامًا، إلا أن اللاعب ليس لديه النية لمغادرة أولد ترافورد هذا الصيف، كما أنه يحرص على تجديد عقده مع اليونايتد خصوصًا وأن في عقده بند ينص على إمكانية المد لموسم آخر في حال اتفاق الطرفين، ومن المتوقع يصل راتب هيرايرا إلى 100 ألف جنيه استرليني في الاسبوع.

الجدير بالذكر أن الدولي الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بعد الفوز على أياكس أمستردادم الهولندي (2-0)، في مدينة استوكهولم السويدية، علاوة على مشاركته اساسيًا في 27 من 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وسجل هدفين وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات.