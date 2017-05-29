هجوم برلماني على "الحوينى ويعقوب وبرهامى".. وبكرى: الدولة بتعلف فى مرسى والإخوان
هجوم برلماني على "الحوينى ويعقوب وبرهامى".. وبكرى: الدولة بتعلف فى مرسى والإخوان
02:41 م الإثنين 29 مايو 2017
كتب- أحمد علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجوما حادا على مشايخ الدعوة السلفية والرئيس المعزول محمد مرسى بسبب الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرا.
قال النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، إن السلفيين يتهكمون من اعتبار ضحايا أحداث المنيا شهداء، وأن المصريين سئموا من الرد عليهم، مؤكدا على أن أحد القاده السلفيين ظهر أمس متهكما من ضحايا المنيا وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه.
وتسائل النائب خلال الجلسة العامة للمجلس: "هل الدولة لا تستطيع مواجهة السلفيين؟ وهل الشيخ ياسر برهامى، ومحمد حسين يعقوب، والشيخ الحوينى أكبر من الدولة؟"، مشيرا إلى أن الدولة دورها مفقود ولابد من مواجهة الإرهاب بكل حسم.
وطالب بخيب بضرورة أن يقوم المجلس بدوره فى مواجهة هذه الأحداث.
وانتقد النائب مصطفى بكرى الإبقاء على قيادات الاخوان فى السجون دون محاكمتهم والقصاص منهم بعد العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد .
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "الرئيس عبد الناصر كان يعدم قيادات الاخوان لأن كان لديه إرادة قوية فى مواجهة الإرهاب، ولكننا الأن نعلف محمد مرسى وإخوانه فى السجون، لكني أرى رؤؤس قد اينعت وحان الأن وقت قطافها".
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