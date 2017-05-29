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بعد القليوبية.. وحدة متنقلة لترخيص التوك توك والتروسيكل بقنا

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مصراوي Masrawy

بعد القليوبية.. وحدة متنقلة لترخيص التوك توك والتروسيكل بقنا

02:45 م الإثنين 29 مايو 2017

بعد القليوبية.. وحدة متنقلة لترخيص التوك توك والتروسيكل بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أقامت إدارة مرور قنا أول وحدة مرور متنقلة على مستوى مرور الجمهورية، لتقنين أوضاع مركبات التوك توك والتروسيكل وترخيصها، بهدف إلزامهم بالانضباط والقواعد المرورية،  وتسهيل محاسبتهم حيال ورود أي شكاوى من قبل المواطنين.

وقال العقيد حسن لطفي، مدير إدارة مرور قنا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن وحدة المرور المتنقلة بدأت مجهوداتها بمركز قوص، أكبر المراكز في عدد التوك توك والتروسيكل، حيث ترخيص أكثر من 900 توك توك وتروسيكل، وسط استحسان كبير من قبل أهالي المركز.

وناشد لطفي، سائقي التوك توك والتروسيكلات بمختلف مراكز محافظة قنا، بضرورة ترخيص مركباتهم قبل نهاية العام الجاري، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ومحاسبتهم.

وأكد فاعلية الاستجابة لكافة شكاوى المواطنين من التوك توك، عبر الخطوط التليفونية الساخنة التي نشرتها إدارة مرور قنا بشوارع وميادين ومراكز المحافظة.

يذكر أن محافظ القليوبية أعلنت، اليوم الإثنين، فتح باب التراخيص بشكل رسمي لجميع مركبات التوك توك على مستوى وحدات المرور بالمحافظة، والموافقة على إعفاء جميع المتقدمين للترخيص طوال شهر رمضان من رسوم السرفيس، تشجيعا لهم.

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مصراوي Masrawy

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