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مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب أتوبيس جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب أتوبيس جنوب سيناء

02:24 م الإثنين 29 مايو 2017

مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب أتوبيس جنوب سيناء

القاهرة ـ ( أ ش أ):

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 29 آخرون، إثر انقلاب أتوبيس تابع لفندق سياحي بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، يقل عددا من العاملين بجنوب سيناء.

تلقى الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارا، اليوم، من الدكتور محمد سعودي، مدير عام مرفق إسعاف جنوب سيناء، بتصادم أتوبيس رقم "631 ص .أ.ع" تابع لفندق سياحي بشرم الشيخ، يقل عددا من العاملين، بسيارة ربع نقل على بعد 15 كيلومترا من منطقة موسى في اتجاه رأس سدر.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما راجح "محمد علي. ا"، 35 سنة، من رأس سدر، وسمير محمد خطاب، 52 سنة من القاهرة، إضافة إلى إصابة 29 شخصا.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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