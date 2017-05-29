مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين إثر انقلاب أتوبيس جنوب سيناء

القاهرة ـ ( أ ش أ):

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 29 آخرون، إثر انقلاب أتوبيس تابع لفندق سياحي بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، يقل عددا من العاملين بجنوب سيناء.

تلقى الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارا، اليوم، من الدكتور محمد سعودي، مدير عام مرفق إسعاف جنوب سيناء، بتصادم أتوبيس رقم "631 ص .أ.ع" تابع لفندق سياحي بشرم الشيخ، يقل عددا من العاملين، بسيارة ربع نقل على بعد 15 كيلومترا من منطقة عيون موسى في اتجاه رأس سدر.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما راجح "محمد علي. ا"، 35 سنة، من رأس سدر، وسمير محمد خطاب، 52 سنة من القاهرة، إضافة إلى إصابة 29 شخصا.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.