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المغرب يعتقل زعيم حراك الريف

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مصراوي Masrawy

المغرب يعتقل زعيم حراك الريف

02:28 م الإثنين 29 مايو 2017

المغرب يعتقل زعيم حراك الريف

ناصر الزفزافي زعيم الحراك الاحتجاجي

الرباط - (د ب أ):
أعلنت السلطات المغربية اعتقال ناصر الزفزافي زعيم الحراك الاحتجاجي بمدينة الحسيمة شمال شرق المملكة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع) اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن الزفزافي اعتقل برفقة أشخاص آخرين بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون المغربي.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى إعلان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم رسميا توقيف الزفزافي، باعتباره القائد الميداني لما بات يعرف بحراك الريف، رفقة أشخاص آخرين وأنه تمت إحالة المعتقلين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من أجل البحث معهم في ما يشتبه ارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون المغربي، كما يفترض أن يتابع الزفزافي بتهمة عرقلة أداء صلاة الجمعة بأحد المساجد بمدينة الحسيمة يوم الجمعة الماضي.

ونشر نشطاء من الحسيمة يظهر فيه الزفزافي يوصي والدته، باللهجة الريفية، بعدم البكاء عليه.
يشار إلى أن شرارة الاحتجاج لم تتوقف عند مدينة الحسيمة، بل خرجت ليلة أمس الأحد تظاهرات في عدد من المدن خصوصا تلك المجاورة لمدينة الحسيمة مثل إمزورن والناظور والعروي والدريوش، كما حاول نشطاء تنظيم مسيرة في العاصمة الرباط، إلا أن قوات الأمن اعترضتها واكتفى المحتجون بوقفة أمام مقر البرلمان.

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