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سراج يكشف عن موقف الأهلي في أزمة كوليبالي

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سراج يكشف عن موقف الأهلي في أزمة كوليبالي سراج يكشف عن موقف الأهلي في أزمة كوليبالي

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ملخص

كتب: أحمد شحاتة-أحمد سعيد

قال عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن النادي يعد ملف كامل خاص بالإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من خلال المستشار القانوني للنادي حلمي عبد الرازق، للحفاظ على حقوق النادي كاملة بعد واقعة سفر اللاعب دون إذن الجهاز الفني، وهو الأمر المرفوض تماما.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن عقد كوليبالي لا يتضمن أيه شروط جزائية تتيح له الرحيل، مؤكدا أن اللاعب لا يمكنه الانتقال لأي نادي أخر سواء داخليا أو خارجيا، إلا بعد موافقة الأهلي، وفقا لبنود العقد المبرم بين النادي واللاعب، لافتا إلى أن جميع عقود لاعبي الأهلي لا تتضمن أيه شروط جزائية.

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وأشار سراج إلى أن كوليبالي تقاضى جميع مستحقاته المالية كاملة، كما أنه يشارك بصفة مستمرة ويحظى بمعاملة جيدة من الجهاز الفني وزملائه بالفريق،.

وأكد مدير التعاقدات أن النادي لم يتلق حتى الآن أيه عروض رسمية أو شفهية من وكيل أعمال اللاعب وأنه لم يثبت حتى الآن صحة ما تردد عن وجود مفاوضات بين اللاعب والعديد من الأندية الإنجليزية وصلت لقيامه بالاختبار طبيًا في إحداها، لافتا إلى أن اللاعب لا يمكنه الانتقال إلا بعد موافقة الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الدولي.

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